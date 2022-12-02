Kavgada tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, akşam saatlerinde merkeze bağlı Serhatlı köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga dönüşürken H.Y., tüfekten çıkan saçmanın isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralıya ilk müdahalesinin arından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan H.Y., sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri olaya karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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