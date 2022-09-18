Kavgada tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, öğle saatlerinde Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimin tarafından kullanıldığı öğrenilemeyen tüfekten çıkan saçmalar C.Y. ve H.S'ye isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından önlem alınırken sağlık görevlileri tarafından yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Polis kavga sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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