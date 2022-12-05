Kavgada tüfekten çıkan saçmalardan 2 kişi yaralandı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanırken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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