Alınan bilgiye göre kavga, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.
İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavga sonrası toplanan kalabalık dağıtıldı.
Kavga polis ekipleri tarafından engellendi
Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.
adıyamanlılar net
23 Aralık 2022 Cuma 20:46
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Alınan bilgiye göre kavga, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.