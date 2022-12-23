Kavga polis ekipleri tarafından engellendi

Alınan bilgiye göre kavga, Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşürken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kavga sonlandırıldı. Kavga sonrası toplanan kalabalık dağıtıldı.