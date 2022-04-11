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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Videolu Haber

Adıyaman'da, bir kafeteryada kavga ihbarına giden polis ekipleri, sürpriz kutlama ile karşılaştı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 00:39
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Kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama - Videolu Haber

Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü nedeniyle '10 Nisan Polis Haftası' nedeniyle Altınşehir Mahallesi'nde bir işletmenin sahibi Mustafa Tümsavaş kavga çıktığına dair 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
Kavga ihbarına alana gelen polis ekipleri meşale ve pasta sürprizi ile karşılattı. “10 Nisan Polis Haftası” dolayısıyla pasta kesilirken polis ekipleri işletme sahibine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

 

Kaynak: PHA
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