Karısını pompalı tüfekle ağır yaralayan kocaya 17 hapis cezası - Videolu Haber

21 Ekim 2021'de Cumhuriyet Mahallesi'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle Mesut E., eşi Ayten E'yi pompalı tüfekle ağır yaralandı. Gözaltına alınan Mesut E., emniyetteki sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mesut E, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, kararında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

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