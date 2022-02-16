Kardeşler arasındaki kavgada 1'i yaralandı, diğeri gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, olay Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İki kardeş arasında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı Tartışmanın büyümesiyle tekme tokat kavga eden iki kardeşi görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırıldı. Kavgada başından yaralanan S.A., olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan S.A'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis diğer kardeşi ise gözaltına alarak emniyete götürüldü.