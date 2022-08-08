Kardeşler arasında kavga: 1 gözaltı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İki Suriye uyruklu kardeş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.

Yaşanan tartışma daha sonra tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Polis tarafından kavgada 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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