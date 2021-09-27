Kardeşini bıçaklayan ağabey tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, A.V ile H.V arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada A.V kardeşi H.V bıçakla yaraladı. Kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.V emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.