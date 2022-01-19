Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Sarıharman köyünde meydana geldi.

Sabah uyanan yakınları Zahide Yücel (84) ile kocası Mehmet Yücel (83) çiftinden haber alamayınca eve gelen yakınları kapıyı açınca çifti yerde hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerin yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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