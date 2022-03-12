Karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim El Rezak,(38) Huriye El Rezak (37) Muhammed Elrezak (8) ile Keziban Elrezak (7) mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan 4 kişinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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