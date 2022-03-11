Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk tedavi altına alındı

Alınan bilgiye göre olay sabah saatlerinde Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Ecrin Karateke (11) ve Ferhat Karateke (9) ailesi, çocuklarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocukların sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki çocuk ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA