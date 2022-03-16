Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi.

Erkan Yakıcı'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde yerde hareketsiz yatan Erkan Yakıcı'yı görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yakıcı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yakıcı, ambulans Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yakıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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