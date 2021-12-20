Karbonmonoksit gazından etkilenen 90 yaşındaki kadın tedaviye alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Tek katlı evde yalnız yaşayan Fatma Çoban, sabah uyandığında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle komşularına haber verdi. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Çoban'ın karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Çoban, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste oksijen tedavisi uygulanan Çoban’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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