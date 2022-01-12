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Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber

Adıyaman’da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:42
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Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedaviye alındı - Videolu Haber

Alınan bilgiye olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi’nde meydana geldi.
Senem Altun, Sedat Altun, Hiranur Altun mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hastanede tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: PHA
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