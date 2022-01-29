Kar temizlemek için çıktığı çatıda hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kuzevleri köyünde meydana geldi. Süleyman Damar (65) kendisine ait evin çatısında biriken karları temizlemek için çıktığı çatıdaki karları temizlerken aniden rahatsızlandı. Damar’ın yerde yattığını gören yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Damar, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Damar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.