Kar nedeniyle çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı - Videolu Haber

Malazgirt Mahallesi'nde tek katlı evin çatı katında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve kedi sesi duyanlar durumu itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Koruma Polisleri (HAYDİ) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri HAYDİ ekipleri çatı katında biriken yaklaşık 1 metreyi bulan kar 30 dakika süren çalışmanın ardından temizlendi. Temizlenen karın ardından kediye ulaşıldı. Karda mahsur kalan kedi kardan kurtarılarak doğaya salındı. Kedinin kurtarılmasıyla çevrede bulunan mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.

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