Kamyonet şarampole devrildi: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Sincik- Malatya Karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İbrahim Kaya idaresindeki 44 HR 981 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü İbrahim Kaya ve araçta bulunan Süleyman Demirel ile Kadir Demirel yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.