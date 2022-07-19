Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Besni-Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Bilal Varol yönetimindeki 06 YA 8065 plakalı kamyonet, Sugözü mesire alanı yakınlarında aynı yönde ilerleyen Mahmut Durna'nın kullandığı 01 FP 425 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak ters dönen otomobili görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından sürücüler ile araçlarda bulunan; Ali Durna, Ali Tokluoğlu, Gamze Tokluoğlu, Çağatay Tokluoğlu, Mustafa Durna, Sultan Durma, İrem Durna, Mehmet Can Tokluoğlu, Yusuf Eymen Tokluoğlu ve Özer Durna'yı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İrem Durna (18) ile Sultan Durna (35) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazda ağır yaralanan Ali Durna ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların ise tedavilerin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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