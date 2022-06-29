Kaldırımda çıplak yatan Fas uyruklu şahsı PHA muhabiri ikna etti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde çıplak yatan şüpheliyi görenler durumu polis ekiplerin bildirdi. Olay yerine gele polis ekipleri Fas uyruklu olan öğrenilen Muhammed El Barkaoul (43) ile konuşarak ikna eden Perre Haber Ajansı (PHA) Muhabiri Sercan Sakar, şahısın üstünü bezle kapatarak ambulansla kadar eşlik etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Muhammed El Barkaoul Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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