Kaldığı inşaatta ölü bulundu

Alınan bilgiye göre olay, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunda yapımı devam eden bir inşaata meydana geldi. İnşaata çalışan F.G., (24) kaldığı inşaatı odasında arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde F.G’nin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından F.G'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna götürüldü.