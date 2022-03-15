Kahvaltı yapan çiftin üzerine asma tavan çöktü - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Emine ve Ramazan Erbil'in üzerine asma tavan çöktü. Gürültüyü duyan komşuları, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, 1 saat süren çalışmanın ardından çifti çıkardı. Ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alınan Erbil çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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