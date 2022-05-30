Kahta’da virajı alamayan otomobil devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Kahta-Diyarbakır yolu üzeri 14'üncü kilometresinde meydana geldi.

Kahta Çayı köprüsü yakınlarında Sinan Erşahin (36) idaresindeki 63 ABH 398 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Erşahin, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Erşahin'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.