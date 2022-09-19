Kahta'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili ilçe merkezinde durdurdu. Araçtaki aramada 37 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya polis ekipleri el koyarken, araçtaki M. A. ve A.E. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.