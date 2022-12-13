Kahta’da uyuşturucu sevkiyatına 1 gözaltı

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kente şehirler arası yolcu minibüsü ile uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisi üzerine uygulama noktası oluşturuldu. Polis ekipleri tarafından Kahta-Diyarbakır karayolu üzerinde uygulama noktasında plakası açıklanmayan minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada 62.23 gram esrar ele geçirilirken, M.A.Ç., gözaltına alındı. Uyuşturucu muhafaza altına alınırken gözaltına alınan şüpheli Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.