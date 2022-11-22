Kahta’da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle H.Y. isimli şahıs yakalanarak göz altına alındı. Düzenlenen operasyonda şahıstan satışa hazır şekilde toplamda 19 fişek metanfetamin maddesi ele geçirildi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi tamamlanan H.Y. isimli şahıs akabinde çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.