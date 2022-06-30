Kahta'da traktörün altında kalan 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çaltılı Köyü’nde meydana geldi.

Nusret Kaya (69) yönetimindeki 02 KB 475 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza Nusret Kaya (69) ile traktörde bulunan Zehra Çorman (49), Mert Gazi Kaya (16) ve Muhammed Bekir Kaya (14) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Mert Gazi Kaya’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.