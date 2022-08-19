Kahta’da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Narince köyü yakınlarında meydana geldi.

Kahta ilçesi yönünde ilerrleyen Hüseyin Şahin (38) yönetimindeki yabancı uyruklu LL265İC plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanıp ters devrildi. Kazada sürücüsü Hüseyin Şahin ile birlikte Emin Şahin (40), Emre Şahin (23), Ayşe Şahin (74) ve Ezgi Şahin (27) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.