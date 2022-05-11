Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şubesi ekiplerince, Kahta ilçesinde 4 adrese operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde arama yapılırken gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kaynak: PHA
Kahta'da özel hareket destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel hareket polislerinde katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:42
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