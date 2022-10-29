Kahta'da motosiklet kazasındaki genç hayatını kaybetti - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Kahta’ya 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ve plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada Umut Dolaş (18) ile Abdullah Süt (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Süt'ün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Süt doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Süt'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken Umut Dolaş'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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