Kahta’da motosiklet hırsızlığına 3 tutuklama

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta Girne Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelilerin Ö.İ. (18), A.S. (18) ve T.Y. (18) olduğunu belirledi. Polis tarafından şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda Ö.İ., A.S. ve T.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamaların ardından çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.