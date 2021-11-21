Kahta'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Köseler Köyü Sultanmağra Mezrası’nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen G.U. , B.O. , M.A. , M.Z.U. , Y.D. , S.D. ve H.K., gözaltına alındı. Kazıda kullanılan 6 çuval, 1 kürek, 1 çekiç, 1 keski, 1 murç, 1 demir, 1 el feneri ve 1 manivela el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.