Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü

Alınan bilgiye göre, olay gece 03:00 saatleri civarında Cami Mahallesi’nde oturun bir ayağı ve bir kolu tutmayan engelli Ayten Yar, gece yarısından sonra rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hasta kadına ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yar’ın tedavisinin tamamlanmasıyla yolların kapalı ve buzlu olmasından dolayı evine gidemeyen kadının yakınları Kahta Belediyes'ine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hasta kadını sırtına alarak itfaiye aracına taşıdı. Ayten Yar itfaiye ekipleri tarafından evine kadar götürüldü.

Kaynak: PHA