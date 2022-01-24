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Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle tedavi olduktan sonra evine gidemeyen 76 yaşındaki engelli Ayten Yar’ın imdadına Kahta Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yetişti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 20:36
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Kahta’da itfaiye eri yaşlı kadını sırtına alarak eve götürdü

Alınan bilgiye göre, olay gece 03:00 saatleri civarında Cami Mahallesi’nde oturun bir ayağı ve bir kolu tutmayan engelli Ayten Yar, gece yarısından sonra rahatsızlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hasta kadına ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yar’ın tedavisinin tamamlanmasıyla yolların kapalı ve buzlu olmasından dolayı evine gidemeyen kadının yakınları Kahta Belediyes'ine bağlı itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hasta kadını sırtına alarak itfaiye aracına taşıdı. Ayten Yar itfaiye ekipleri tarafından evine kadar götürüldü.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 24.01.2022 21:05
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