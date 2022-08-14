Kahta'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Çıralık köyü yakınlarında meydana geldi.

Muhammet Diker idaresindeki 33 BLT 91 plakalı otomobil ile Ebu Talip Aktanbaş yönetimindeki 33 AHL 648 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ebu Talip Aktanbaş (32) Hüseyin Diker (84), Muhammet Diker (32), Abdulsamet Çelik ( 12) ve Zahide Diker (39) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Diker (84), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Diker’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

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