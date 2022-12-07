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Kahta'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:26
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Kahta'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre kavga, Atatürk Barajı yolunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken S.V., S.B., M.Ç., vücutlarına aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil seviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: PHA
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