Kahta’da genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamını sağlanması adına 9 Şube Müdürlüğü ekipleri ve 172 personelin katılımıyla “Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada bin 303 şahıs, 345 araç, 17 umuma açık yer ve 9 park ile bahçeler kontrol edildi.
Kontroller sonucunda 4 bakaya şahıs yakalandı.Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 0.25 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 10 araç sürücüsüne de trafik yönünden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
Kahta’da ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması gerçekleştirildi.
Kahta’da genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamını sağlanması adına 9 Şube Müdürlüğü ekipleri ve 172 personelin katılımıyla “Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.