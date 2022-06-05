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Kahta’da ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması gerçekleştirildi.

05 Haziran 2022 Pazar 16:16
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Kahta’da ‘Huzur 02 Genel Asayiş’ uygulaması

Kahta’da genel asayiş ve güvenliğin sağlanması, huzur ve güven ortamının devamını sağlanması adına 9 Şube Müdürlüğü ekipleri ve 172 personelin katılımıyla “Huzur 02 Genel Asayiş Uygulaması” gerçekleştirildi.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada bin 303 şahıs, 345 araç, 17 umuma açık yer ve 9 park ile bahçeler kontrol edildi. 
Kontroller sonucunda 4 bakaya şahıs yakalandı.Polis ekipleri tarafından yapılan aramada 0.25 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca 10 araç sürücüsüne de trafik yönünden idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: PHA
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