Kahta’da hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Alınan bilgiye göre olay, Hürriyet ve Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

İki ayrı adresten telefon ve cep telefonu çalındığı bilgisi alan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerini tarafından mahallede güvenlik kamerası incelemesi ile görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin C.Y. (37) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda C.Y., gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgusu tamamlanan C.Y., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.