Kahta’da hırsızlık şüphelisi çaldığı altın ve dolarlarla yakalandı

Alıan bilgiye göre, Girne Mahallesi’nde dün gece 2 eve giren şüpheli, içeride bulunan ziynet eşyaları ile dövizi çaldı. Sabah hırsızlığı fark eden ev sahiplerinin ihbarıyla çalışma başlatan polis, parmak izi incelemesi ve bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin S.İ. olduğunu belirledi.

Şüpheli S.İ., adresine düzenlenen operasyonla yakalanırken, evinde yapılan aramada çaldığı 6 altın burma bilezik, 3 altın yüzük, 6 tam altın, 3 çeyrek altın, bir zincirli altın tura, 1 altın akıtma ve 1600 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Kaynak: PHA