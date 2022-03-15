Kahta'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’ndeki meydana geldi.

Bir adrese giren hırsızlık şüphelisi 3 kişi evde bulunan 120 bin TL değerinde ziynet eşyasının çalarak kaçtı. Durumu fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin F.Ç. (19 ), H.S. (21) ve A.E. (14) olduğunu belirledi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüphelilerden F.Ç. ve H.S., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.