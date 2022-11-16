Kahta’da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman- Kahta Karayolun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahta Sanayi Sitesi kavşağında Ali Ekber Güler (52), idaresindeki 34 VG 2875 plakalı hafif ticari araç ile Muhammed Yaşlı (26), idaresindeki 02 FD 662 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Muhammed Yaşlı ile araçta bulunan Berat Gazi Yıldız (5), yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.