Alınan bilgiye göre kaza Yeni Mahalle’de meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 ESM 871 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nursel Herzem’e (37) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaynak: PHA
Kahta’da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
25 Ekim 2022 Salı 14:07
5 Okunma