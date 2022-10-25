Kahta’da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Alınan bilgiye göre kaza Yeni Mahalle’de meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 ESM 871 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nursel Herzem’e (37) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.