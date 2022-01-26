Kahta'da etkili olan kar nedeniyle evin duvarı yıkıldı

Alınan bilgiye göre, olay Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman çevresi için kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından 22 yıl aradan sonra kar yağdı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçede Mehmet Emin Karakuyon'a ait evin duvarı çöktü. Büyük gürültüyle çöken evinde duvarı paniğe neden olurken evde bulunan 2 çocuk ve eşi yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken aile geceyi akrabaların evinde geçirdi.