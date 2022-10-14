Kahta Halk Eğitim konferans salonunda 30 ayrı okulda toplam 455 öğrenci velisine uzmanlar tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.Kaynak: PHA
Kahta’da “En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi kapsamında Kahta ilçesinde madde bağımlılığı hakkında eğitim verildi.
14 Ekim 2022 Cuma 16:23
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