Kahta’da “En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

Kahta Halk Eğitim konferans salonunda 30 ayrı okulda toplam 455 öğrenci velisine uzmanlar tarafından eğitimler verilerek, anne ve babalara çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.