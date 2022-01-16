İlçeye bağlı Akkuş köyü kırsalında Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması esnasında durumundan şüphelenerek durdurulan araçta yapılan aramada 5 gram metamfetamin, tütüne enjekte edilmiş 73 gram cannabinoid ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken plakası ve sürücüsü açıklanmayan araçta bulunan İ.K. ve Y.E., gözaltına alındı. Gözaltına aşınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Kaynak: PHA
Kahta'da durdurulan araçtaki uyuşturucuya 2 gözaltı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
16 Ocak 2022 Pazar 15:38
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