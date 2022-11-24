Kahta’da DEAŞ üyesi gözaltına alındı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu ve geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde olduğu tespit edilen, adli makamlarca aranması olan yabancı uyruklu H.H., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi. H.H., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahsın adli mercilere sevk edildiği ifade edildi.