Kahta Şehirlerarası Yolcu Terminali’nde 50 kilogram ağırlığındaki 1 çuval ceviz ve Girne Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda bisiklet çalındığı ihbarını alan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin M.S. (20) olduğu belirlendi. Polis tarafından şüpheli M.S'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına aşınan M.S., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: PHA
Kahta’da ceviz ve bisiklet hırsızlığına 1 tutuklama
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde ceviz ve bisiklet hırsızlığı yaptığı tespit eilen şüpheli sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
13 Aralık 2022 Salı 18:34
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