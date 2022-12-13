Kahta’da ceviz ve bisiklet hırsızlığına 1 tutuklama

Kahta Şehirlerarası Yolcu Terminali’nde 50 kilogram ağırlığındaki 1 çuval ceviz ve Girne Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda bisiklet çalındığı ihbarını alan Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada hırsızlık şüphelisinin M.S. (20) olduğu belirlendi. Polis tarafından şüpheli M.S'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına aşınan M.S., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.