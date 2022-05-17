Kahta’da cep telefonu hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Girne Mahallesi'nde evde kimsenin olmadığı esnada eve giren şüpheli 5 bin TL değerindeki cep telefonları alarak kaçtı. Eve gelenler cep telefonların yerinde olmadığını görünce polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis tarafından parmak izi çalışması yaparak çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleme aldı. Polis tarafından yapılan incelemede şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. A.A'nın adresinde düzenlenen operasyonla çaldığı cep telefonlarıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan A.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.