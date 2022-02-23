Kahta'da boş arazide yaralı bulunan şahıs tedaviye alındı

Alının bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Boş arazide ayağından tabancayla yaralı yerde yatan R.Ü., görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından R.Ü., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olay yerinde görgü tanıkların ifadesine başvurarak, çalışma başlattı.