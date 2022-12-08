Kahta’da bıçaklı kavga zanlısı 2 şüpheli tutuklandı

Alınan bilgiye göre olay, iki gün önce Atatürk Barajı yolunda meydana geldi.

​İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada; S.V., S.B. ve M.Ç. bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar, kavgayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olaya karışan A.Ç. (23) ve M.Ç. (29) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.