Kahta'da 7 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından ilçe merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kilo 130 kilogram esrar, 10 gram bonzai, 2 gram metanfetamin ve 2 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucular muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette sorgulaması tamamlanan 4 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.